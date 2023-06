370-nél kezdi a hetet a forint – Van még innen lefelé?

370 körül kezdi a hetet a forint az euróval szemben, a következő napok nagy kérdése az lehet, hogy innen van-e még tér lefelé az árfolyamban. Ezt a nemzetközi hírek mellett a csütörtök reggel érkező májusi magyar inflációs adat döntheti el.

Hétfő reggel 370-nél járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a péntek esti árfolyammal. Kérdés, hogy a múlt heti erősödést tudja-e még folytatni a magyar deviza, hiszen legutóbb is 370 alatt kicsivel volt az erősödés vége. Vagyis a jelek szerint ez erős támasznak bizonyulhat az árfolyamban. A héten itthon elsősorban a csütörtök reggel érkező inflációs adatra figyelünk, emellett a nemzetközi hírek lehetnek lényegesek a forint szempontjából is. A dollárral szemben most 346-nál járunk, míg az angol font 429,65 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is erősödött a múlt héten, ma reggel egyelőre a zloty 0,1 százalékos gyengüléssel, míg a korona minimális erősödéssel kezd. A feltörekvő piacon az elnökválasztást követően a török líra került fókuszba, hétfő reggel újabb egy százalékos gyengüléssel kezdett, így már 21 felett jár a dollárral szembeni árfolyama. Az orosz rubel közben 0,15%-os gyengüléssel kezdte a hetet.

A nemzetközi hangulat elsősorban az euró-dollár árfolyamban csapódhat le a héten, az amerikai adósságplafonnal kapcsolatos bizonytalanságok után hétfő reggel egyelőre erősödik a dollár, 0,15 százalékkal 1,07 alá esett a jegyzés. Közben a japán jen 0,2 százalékkal, az angol font pedig 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images