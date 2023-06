Egyéves csúcs közelében a forint

Egyelőre apróbb kilengések vannak a forintárfolyamban, a kedvező áprilisi kiskereskedelmi forgalmi adat közlése viszont nem okozott intenzív gyengülést.

A forint az euróhoz képest most épp enyhe, 0,05 százalékos gyengüléssel áll, a váltás most 369,4 felett, de 368,9-nél is járt már a kurzus.

A dollárhoz képest minimális a mínusz, 0,02 százalék, így most 344,6 felett van a forint. Az elmúlt napokat nézve ez egyelőre támaszt jelentett a dollárnál.