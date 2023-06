Stabilan 370 alatt a forint

Péntek reggel 368,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából csütörtök estéhez képest. Az utóbbi időszakban a mostani szint környékén látszik megtorpanni a forint erősödése, a múlt héten benézett 368 alá, ami egyéves csúcsot jelentett, de nem tudott ott tartósan megragadni. Tegnap egy meglepően alacsony, 21,5 százalékos inflációs adat érkezett, a forint azonban kicsit inkább a gyengülés felé mozdult el. Elképzelhető, hogy az adatból a piac azt olvasta ki, hogy az MNB június végén gyorsíthat a 100 bázispontos kamatcsökkentési tempón, bár erre kicsi az esély az eddigi óvatosságot látva. Most elsősorban a nemzetközi hangulat mozgathatja a forint árfolyamát, a hónap második felében majd a Monetáris Tanács döntése, illetve kommunikációja mozdíthatja ki innen. A dollárral szemben most 342-nél járunk, míg az angol font 429,7 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona hajszálnyi erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a legnagyobb figyelem továbbra is a török lírára irányul, az új jegybankelnök kinevezése után újabb közel 2 százalékos esés látszik péntek reggel, amivel egy hét alatt már 12 százalékot zuhant az árfolyama. Ma eddig az orosz rubelnek sem megy, több mint fél százalékos eséssel kezdett a dollárral szemben.

Tegnap az amerikai deviza jelentősen gyengült az euróval szemben, de továbbra is nagyok a kilengések az árfolyamban. Elsősorban a Fed és az EKB monetáris politikájával kapcsolatos hírek, nyilatkozatok mozgathatják az árfolyamot a következő időszakban is, ez pedig a forintra is hatással lehet. A japán jen ma reggel 0,4 százalékos gyengülésben van a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre stagnál.

Címlapkép: Getty Images