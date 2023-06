Háromhetes mélypontról ugrott a forint, vadul erősödik az euró az EKB-döntés után

Portfolio 2023. június 15. 17:10

Több hullámban jelentős forintgyengülés alakult ki a csütörtöki kereskedésben, hiszen az euró jegyzései 377-ig ugrottak a reggeli 371,5-ről, és a mozgás megint felfelé lógott ki a régiós devizák mezőnyéből. Az esés a Fed szerda esti kamatdöntése után, ma is komoly gázár emelkedés mellett, illetve az EKB mai kamatdöntésének bejelentése előtt alakult ki. Aztán az eurózónás jegybank felőli üzenetek jócskán erősítették az eurót, de közben a gázár visszasüllyedt, így délután a forint is erősödni tudott. A hullámzó forintárfolyam miatt érthető, hogy a piac még jobban elkezd fókuszálni arra, hogy az MNB jövő kedden mit is dönt a kamatok terén.