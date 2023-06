Visszajött a forint, már erősödik

Péntek reggel 373 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos forinterősödést jelentett a csütörtök esti árfolyamhoz képest. Tegnap napközben 377-nél is járt a jegyzés, majd a nap második felére kicsit magára talált a forint, de így is gyengüléssel fejezte be a napot. Ennek több oka is lehet, elsősorban a világpiaci gázárak jelentős csütörtöki emelkedése, illetve a jövő keddi MNB-kamatdöntés közelsége okozhatta a megingást a piacon. A gázárak a külső finanszírozási pozíción keresztül a magyar gazdaság fundamentális tényezőit rontják, míg a kamatdöntés előtt már májusban is azt láttuk, hogy néhány befektető óvatosságból zárhatta a pozícióit. A várakozások szerint a jegybank Monetáris Tanácsa újabb 100 bázisponttal 16 százalékra csökkenti az irányadó kamatot kedden, ha ez megtörténik, akkor akár ezek a most kiszálló befektetők újra visszatérhetnek a piacra. A dollárral szemben most 440,5 körül járunk, míg az angol font 436,2 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a hét utolsó kereskedési napját. A feltörekvő piacon a török líra vesszőfutása folytatódik, újabb 0,8 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,3 százalékot veszített.

Tegnap az euró-dollár árfolyamban is komolyabb mozgásokat láttunk, az EKB kamatemelése után erősödni kezdett az euró. Ez pedig egyelőre ma reggel is folytatódik, 0,15 százalékkal 1,096-ig emelkedett a jegyzés. A japán jen 0,3 százalékkal gyengült, az angol font pedig 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

