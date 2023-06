Rákapcsolt a forint, már 370 alatt az euró

Szerda reggel 372 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett kedd estéhez képest. Az utóbbi napokban egy szűk sávban mozgott az árfolyam 372 és 375 között, többször voltak arra utaló jelek, hogy inkább a gyengülés felé indulna el a forint, aztán estére kicsit magára talált. A következő időszakban elsősorban a nemzetközi hírekre lehet érdemes figyelni, emellett várhatóan pénteken késő este publikálja friss felülvizsgálatának eredményét a Fitch. A hitelminősítőnél az év eleje óta negatív Magyarország kilátása, így akár egy leminősítés is reális veszély lehet akár már most. Az pedig a forintot a gyengülés felé lendíthetné ki a jelenlegi9 holtpontról. A dollárral szemben most 341 körül jártunk, míg az angol font 435,3 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben. Közben a török líra piacán a csütörtöki kamatdöntésre várnak a befektetők, melyen akár jelentős kamatemelés is jöhet az elnökválasztást követően. Ma reggel egyelőre stagnál a líra árfolyama a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,4 százalékos erősödéssel kezdett.

Az euró-dollár árfolyam továbbra is az 1,10-es lélektani határ alatt tartózkodik kicsivel, de egyre inkább úgy tűnik, hogy már komolyabb korrekcióra sem képes a dollár. Az elemzők többsége is további euróerősödést vár a következő időszakban a mostani 1,092 körüli szintről. A japán jen 0,4 százalékos gyengüléssel indítja a napot, míg az angol font egyelőre stagnál az amerikai devizával szemben.

Címlapkép: Getty Images