Hatalmas kamatemelés Törökországban, mégis csalódás lehet

Az előzetesen várt 1150 bázispont helyett 650 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot a török jegybank csütörtökön, így 15 százalék lesz a ráta – jelentették be. A piac egyelőre negatívan fogadta a lépést, első reakcióként a líra ismét esésbe kapcsolt.

Elemzők arra számítottak, hogy a 40 százalék körüli infláció mellett az eddigi 8,5 százalékról 20 százalékra emeli majd az egyhetes betét irányadó kamatát a török jegybank. A csütörtöki bejelentés "csak" 650 bázispontos, 15 százalékos irányadó kamatról szólt, vagyis első ránézésre csalódást kelthet a piacon.

A jegybank közleménye szerint annak megfelelően fogják a jövőben is megállapítani az irányadó kamatot, hogy milyen szint szükséges az inflációs folyamatok csökkentéséhez. Kiemelték, hogy a következő hónapokban tovább erősítik fokozatosan a szükséges mértékben a monetáris szigort, ez lehet talán megnyugtató üzenet a befektetők felé. A közleményben az is szerepel, hogy a török jegybank a jövőben is támogatja azokat a beruházásokat, melyek javítják a folyó fizetési mérleg egyenlegét.

A török jegybank szerint az inflációs kockázatok jelenleg felfelé mutatnak az erős belső kereslet, illetve a szolgáltató szektor ragadós inflációja miatt. Ez is azt vetítheti előre, hogy további jelentős kamatemelésekre lehet szükség. A közlemény szerint a mostani lépés célja az inflációs várakozások horgonyzása és a további kockázatok mérséklése volt.

A piac mérsékelt csalódásként értékelte a döntést, a líra kismértékben gyengült a dollárral szemben. A 23,6 feletti jegyzés 0,3 százalékkal haladja meg a szerda estit.

A mostani kamatdöntést a szokásosnál is nagyobb figyelem övezte, mivel a májusi elnökválasztás után Recep Tayyip Erdogan török elnök lecserélte a gazdaságpolitikai vezetést, a pénzügyminisztert és a jegybank elnökét is. A befektetők ezt próbálták piacbarát lépésként értékelni, ennek ellenére a líra jelentősen gyengült az utóbbi hetekben.

Címlapkép: Shutterstock