Belelendült a forint

Az euróhoz képest már 0,2 százalékos erősödésben van és 369,25 körüli szinteken jár a forint. Ha mérsékelten is, de lendületesen erősödik a magyar valuta.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárhoz képest kicsit szaggatottabb a pálya, most bár itt is 0,2 százalékos zárkózásban van éppen a forint, de 9:30 körül már 338,565-nél is járt a kurzus a mostani 339,0 helyett.