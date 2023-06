Megállt a forint gyengülése

Budapest Economic Forum 2023 A magyar gazdaság és a forint kilátásai lesznek az október 17-i Budapest Economic Forum konferenciánk kiemelt témái. Vegye meg a jegyét most!

Péntek reggel 371 körül járt a forint az euróval szemben, ez stagnálást jelentett a tegnap esti helyzethez képest. Most már napok, sőt hetek óta hasonló szinten van beragadva a magyar deviza, a 368-372-es szűk sávból nem tud tartósan kitörni. Persze igazán hírek sincsenek, amik mozgatnák az árfolyamot, a befektetők továbbra is a háborúval kapcsolatos fejleményekre és a nagy jegybankok monetáris politikájának alakulására figyelnek. Utóbbi kapcsán ma fontos európai inflációs adatok jönnek, melyek kiemelkednek az egész heti makronaptárból. A jövő héten pedig a pénteken érkező magyar inflációs statisztika és az S&P hitelminősítése tartogathat izgalmakat, de egyelőre nagyobb az esély, hogy egyik sem hoz majd komolyabb kilengéseket a piacon. Hosszabb távon ősszel valószínűleg ismét előtérbe kerül majd az uniós források sorsa, ami a forint szempontjából inkább rossz híreket hozhat. A dollárral szemben most 341,4-nél járunk, míg az angol font 430,7 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty 0,15 százalékos erősödéssel, a cseh korona pedig egyelőre stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacokon is jó a hangulat egyelőre, a török líra 0,3 százalékos erősödésben van, az orosz rubel viszont 0,9 százalékot esett a dollárral szemben.

A dollár csütörtökön erősödni kezdett az euróval szemben a német infláció és a vártnál erősebb amerikai GDP-adat megjelenése után. Most 1,0866 körül jár a jegyzés, ami egyelőre megegyezik a késő esti szinttel. A japán jen 0,2 százalékos erősödéssel, az angol font pedig egyelőre stagnálással kezdi a napot.

