Folytatódik a forint gyengélkedése, megint 375 felett az euró

Kedd reggel 374,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett tegnap estéhez képest. A magyar deviza napok óta inkább a gyengülés felé hajlik, emiatt emelkedett a jegyzés újra a 370 alatti szintről 375-ig. Különösebb ok nem látszik mögötte, a nemzetközi színtéren egyre inkább úgy látszik, hogy megtorpant a dollár gyengülése, illetve nyáron hagyományosan az átlagosnál alacsonyabb a forgalom, ami szintén mozgathatja az árfolyamot. A piacot most kivárás jellemzi, a héten a pénteken érkező inflációs adat és az S&P hitelminősítői felülvizsgálata hozhat esetleg mozgást, bár meglepő lenne, ha bármit is változtatna a hitelminősítő eddigi értékelésén. A dollárral szemben most 343,25 körül járunk, míg az angol font 436,2 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona minimális, 0,1 százalékos erősödéssel indította a napot. A feltörekvő piacon a török líra újabb 0,2 százalékos gyengülést mutat az utóbbi hetek szabadesése után, míg az orosz rubel 0,3 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Említettük már a dollárt, melynek a jelek szerint megtorpant a gyengülése, nem érte el az 1,10-es kulcsszintet az euróval szembeni árfolyam. Most 1,09 körül járunk, ami megegyezik a hétfő esti szinttel. A japán jen közben 0,2 százalékkal erősödött, míg az angol font 0,1 százalékot javított az amerikai devizával szemben.

