Szárnyal tovább a forint, mindjárt itt a 380-as euró

Hétfő reggel 385 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A múlt héten nagyot gyengült a forint, hiszen a hétvége előtt 388 felett is járt a jegyzés, miközben a hetet még 372 körül kezdte. Ebben a szerdán megjelent uniós jogállamisági jelentés, a költségvetéssel kapcsolatos kérdések, illetve a gyorsan olvadó magyar kamatelőny játszhattak szerepet elsősorban. A hét második felére érezhetően elromlott a hangulat, hiszen a forint számottevő gyengülése mellett az állampapírpiacon is aggasztó folyamatokat láttunk, három sikertelen dkj-aukció után nagyot ugrottak a hosszú hozamok is. Éppen ezért is lesz érdekes, hogy ma merre folytatja a magyar piac. Alapesetben van esély egy kisebb korrekcióra a forint árfolyamában a nagy gyengülés után, de a devizapiaci szakemberek jelentős része nem számít arra, hogy visszatérnénk a hónapokig meghatározó 370 körüli szintekhez. A következő hónapokban kulcskérdés lehet a költségvetés sorsa, illetve az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalások, elsősorban ezek határozhatják meg az árfolyamot az őszi hónapokban. A dollárral szemben most 351,7 körül járunk, míg az angol font 450,3 forintba kerül a hét elején.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty szintén 0,1 százalékos gyengüléssel kezdi a hetet, míg a cseh korona egyelőre stagnál. A feltörekvő piacon a török líra minimális erősödéssel, az orosz rubel pedig 0,15 százalékos gyengüléssel nyitott a dollárral szemben.

Az amerikai deviza erősödni próbál az euróval szemben, ami hagyományosan inkább rossz hír a feltörekvő piaci devizák szempontjából. Hétfő reggel 1,0952 körül jár a jegyzés, ami majdnem 0,2 százalékkal alacsonyabb a péntek estinél. Az utóbbi hetekben folyamatosan az látszik, hogy a dollár egy viszonylag szűk 1,085 és 1,10 közötti sávban ingadozik, a múlt héten megint ennek a tetejét kezdte tesztelni, de vissza is fordult. A japán jen és az angol font is 0,2 százalékkal gyengül reggel a dollár ellenében.

Címlapkép: Getty Images