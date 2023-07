Óriási fordulatot látunk a forintnál, máris itt az új egyéves csúcs

Csütörtök reggel a gyengülés felé mozdult a forint az utóbbi napok komoly erősödése után, az euróval szemben 375,6 körül járt a jegyzés, ami 0,1 százalékkal volt magasabb a tegnapinál. Ez akár még egészséges korrekciónak is mondható, hiszen a hét elején még bőven 380 felett járt az árfolyam, vagyis három nap alatt nagyot ment a forint. A fő kérdés most az lehet, hogy valóban csak korrekciót látunk, vagy a jelenlegi szinten kifulladt a magyar deviza erősödése és megint felfelé indulhat az euró jegyzése. Erre a következő napokban kaphatunk választ. Tegnap egyébként az egyébként is kedvező hangulatra csak rátett egy lapáttal délután az amerikai inflációs adat, ami a vártnál alacsonyabb lett. Így a dollár gyengülése itthon további forinterősödésben csapódott le. A következő időszakban is elsősorban a nemzetközi hírekre lesz érdemes figyelni, itthon a július végi kamatdöntésig nem nagyon jönnek lényeges események előreláthatólag. Középtávon pedig az uniós forrásokkal kapcsolatos hírek és a költségvetés helyzete befolyásolhatják a forintot. A dollárral szemben most 337,1 körül járunk, míg az angol font 438,5 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty minimális erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon pedig a török líra próbál kapaszkodni, eddig 0,1 százalékot javított tegnaphoz képest, az orosz rubel viszont fél százalékos esésben van a dollárral szemben.

Említettük az amerikai inflációs adatot, ami lejtőre tette a dollárt szerdán, az euró-dollár jegyzés ma már 1,1144 körül kezdi a napot, utoljára tavaly márciusban volt ennél magasabban. A vártnál alacsonyabb júniusi inflációs adat ugyanis azt sugallhatja, hogy a Fednek már nem kell sokat emelnie a kamaton, ez gyengíti most a dollárt. A japán jen egyelőre alig mozdul, az angol font pedig 0,2 százalékot javított az amerikai devizával szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép: Shutterstock