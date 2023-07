Erősödni próbál a dollár, amit a forint is érez

Portfolio 2023. július 18. 15:57

A kedd kora reggeli kereskedésben új 15 havi csúcsra ért a forint a szenvedő dollárral szemben 332-nél, de technikai elemzési indikátorok alapján kérdéses, hogy van-e még érdemi további tér az erősödésre. Aztán a nap további részében meg is állt a dollár esése, sőt kicsit erősödni is próbált, így a forint is kicsit gyengébb szintekre süllyedt.