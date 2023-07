Beszakadt az euró a váratlan német és francia adatokra, a forint még tartja magát

Hétfő reggel 378,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,25 százalékos forinterősödést jelentett péntek estéhez képest. A múlt héten ismét 380 felett járt az euró-forint jegyzés, vagyis továbbra is elsősorban a kockázatok vannak jelen a magyar deviza piacán, elsősorban az uniós források sorsa miatt aggódnak a befektetők. A következő napokban ezek a kockázatok talán kicsit háttérbe szorulhatnak, hiszen annyi esemény lesz a héten, hogy csak kapkodhatjuk a fejünket. Kedden érkezik az MNB aktuális kamatdöntő ülése, melyen a várakozások szerint újabb 100 bázisponttal 15 százalékra csökkentik majd az irányadó kamatot. Szerdán magyar idő szerint este jöhet a Fed következő kamatemelése, míg csütörtökön az EKB döntéshozói lesznek a középpontban. Vagyis a hazai és a fejlett monetáris politika alakulásával kapcsolatban is friss információkat kaphatunk a héten. A dollárral szemben most 340,11 körül járunk, míg az angol font 437,7 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a hetet, míg a cseh korona egyelőre stagnál. A feltörekvő piacon a török líra egyelőre alig mozdult a dollárral szemben, az orosz rubel pedig fél százalékos erősödéssel kezdte a napot.

Az euró az utóbbi hetekben komolyabb erősödést mutatott, így ma reggel már 1,1136 körül jár a jegyzés, ami még a péntek estihez képest is 0,1 százalékos euróerősödést jelent. A japán jen 0,2 százalékot javított a dollárral szemben, míg az angol font 0,15 százalékos erősödésben van.

