Begyorsult a forint zuhanása, 385 közelében is volt az euró

Az MNB tegnap délutáni kamatvágása után kezdetben még erősödni tudott a forint, de ez 377-nél elakadt az euróval szemben és amint az alábbi ábrán látjuk: egyáltalán nem véletlenül. Ott húzódott ugyanis a többhónapos csökkenő trendvonal (piros vonal), amelyet most csak visszatesztelt az árfolyam. A technikai elemzés szabályai szerint ilyenkor az történik, hogy a visszatesztelés után gyorsan elrugaszkodik a támasz szintről az árfolyam, és ez a jelek szerint meg is történt az EURHUF esetén. Most a 387-nél járó 200 napos mozgóátlag lehet az első komolyabb ellenállás, ha kitart az emelkedés.

Érdemes visszautalni arra is, hogy július közepén több technikai elemzésben is felhívtuk rá a figyelmet (itt és itt), hogy az USDHUF-nál 330 körül jöhet a fordulat, felpattanás kezdete, mert a 200 hetes mozgóátlag, a résbetöltés, az RSI indikátor mind efelé mutatott, és most már látszik, hogy valóban ez történt, 331,5-nél volt az alja az árfolyamnak és ahhoz képest most már 15 egységet ugrott felfelé.