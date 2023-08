Jelentős gyengülésben a forint még az esti órákban is

Az iménti percekben visszahozott valamennyit az esésből a forint, és most már a 393-at ostromolja felülről, 393 forint 10 fillér most egy euró. Ez még mindig jelentős gyengülést jelent, tegnap éjjelhez képest 1,2%-ot esett a forint az euróval szemben. A dollár 0,2%-os gyengülésben van az euróval szemben, 1,097 a jegyzés most.

