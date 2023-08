Figyelmeztető jel a forintnak, hogy visszaerősödött a dollár

Portfolio 2023. augusztus 11. 08:47

A vártnál alacsonyabb amerikai inflációs adat után estére végülis erősödött a dollár, ami lényeges figyelmeztető jel a forint számára is, hogy nem biztos a Fed kamatemelési ciklusának befejeződése, ráadásul 8-10 hónapos csúcs közelében jár a vezető kőolajfajták ára a világon. Éppen ezért a forint is megbillent este, de egy fontos technikai szint egyelőre visszatartja a nagyobb eséstől. Ma is lesznek lényeges amerikai makroadtok, amelyekre figyelni kell.