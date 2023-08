Összeomlott a peso a meglepő argentin választási eredményre, elképesztőt lépett a jegybank

A várnapi nagy meglepetést okozó argentin előválasztási eredményre gyakorlatilag összeomlott a peso árfolyama a hétfő reggeli kereskedésben, mivel az első ügyletek 350-es árfolyam körül születtek a dollárral szemben, ami 22%-os zuhanást jelentett. Ezt látva az argentin jegybank úgy döntött, hogy a 350-es szinten rögzíti az árfolyamot az októberi választásokig, tehát 22%-kal leértékelte a pesót, és azért, hogy ezt meg is tudja majd tartani, 97%-ról 118%-ra emelte az irányadó rátát.

A sokkoló választási eredményről, Javier Milei előretöréséről ma röviddel ezelőtt átfogó cikkben számoltunk be, és mindennek az argentin, sőt a dél-amerikai piacokon is komoly hatásai vannak. A 30%-os választási eredményt elérő Milei többek között be akarja zárni az argentin jegybankot, teljes dollarizációt akar, illetve számos egyéb meredek tervet is hangoztat.

Ezek komoly leértékelődési nyomást okoztak a hétfő hajnali-reggeli kereskedésben az argentin devizapiacon, és erre reagálva percekkel ezelőtt jelezte a Reuters, hogy hivatalos forrásai szerint az argentin peso árfolyamát 350-ig változtatta a jegybank a dollárral szemben, ami gyakorlatilag 22%-os azonnali leértékelést jelent az eddigi hivatalos árfolyamhoz képest. Amint látható: eddig is folyamatos leértékelési pályán haladt a peso, és most kapott egy óriási lökést a lejtőn.

A jegybank terve az, hogy az új árfolyamot az októberi választásokig tartani akarja, ehhez pedig bevetette a kamatemelés fegyverét is: az eddigi 97%-ról 118%-ra ugrasztotta az irányadó rátát.

Az argentin pénz- és tőkepiacokon komoly felfordulást okozott a vasárnapi választási eredmény, a kötvényhozamok ugranak az árfolyamok esésével párhuzamosan, az Argentinára fókuszáló ETF-ek árfolyama zuhan, és a negatív hangulat a többi dél-amerikai piacra is átterjedni látszik. A brazil reál például 1% feletti esést mutat a hétfő délutáni (ottani idő szerint hétfő reggeli) kereskedésben a dollárral szemben.

Közben az orosz rubel már 3%-os szakadásnál jár a zöldhasúval szemben, és egyébként is borongós világszerte a hangulat részben a kínai ingatlanszektorból érkező negatív hírek miatt, ez pedig a dollár általános erősödését hozta, és így áttörte az euróval szemben a 100 napos mozgóátlagot, amely hatására még a forintot is megütötték.

