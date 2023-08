Erőt mutat a forint

Budapest Economic Forum 2023 A forint kilátásai is szóba kerülnek október 17-én a Budapest Economic Forum konferencián. Vegye meg a jegyét még most kedvezményesen!

Csütörtök reggel 386,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a szerda esti szinttel. Tegnap a meglepően rossz GDP-adat után is megpróbált erősödni a forint, 385 közelében is volt a jegyzés. Azonban a jelek szerint nem tart ki a jó hangulat, estére már le is dolgozta javulása nagy részét a forint. A következő napokban továbbra is elsősorban a nemzetközi hangulatra lehet érdemes figyelni, az amerikai hozamemelkedés továbbra is nyomás alatt tarthatja a feltörekvő piacokat. A dollárral szemben most 355,2 körül járunk, míg az angol font 452,5 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty minimális erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az utóbbi napokban nagy kilengéseket produkáló orosz rubel pedig kicsit lenyugodni látszik, egyelőre 0,1 százalékos erősödésben van.

A dollár továbbra is elsősorban az erősödés felé hajlik a további kamatemelési várakozások miatt, ez pedig tartósan nyomás alatt tarthatja a feltörekvő piacokat. Az euró-dollár jegyzés már 1,09 alatt jár, ennek is köszönhető az, hogy a forint nem tud tartósan erősödésbe fordulni. A japán jen ma reggel stagnálással kezdett, akárcsak az angol font.

Címlapkép forrása: Shutterstock