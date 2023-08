A japán kormány nem fogja menteni a jent a lélektani szint alatt, állítja egy volt jegybankár

Japán nem fog beavatkozni a piacon, hacsak a jen nem esik 150 alá a dollárhoz képest - állítja egy korábbi jegybanktisztviselő. A dollár kedden kilenchavi csúcs közelében járt a jennel szemben, ami olyan spekulációkat váltott ki, hogy Tokió esetleg közbeavatkozik a valuta támogatása érdekében.

A japán kormány nem fog beavatkozni a piacba, hacsak a jen nem esik 150 alá a dollárhoz képest - állítja egy korábbi jegybanktisztviselő a Reuters szerint. Ezt a küszöbértéket politikai következményei és a nyilvánosság számára való könnyű megértése miatt tartják jelentősnek. A tisztviselő, Atsushi Takeuchi, korábban részt vett Tokió piaci beavatkozásában egy évtizeddel ezelőtt.

A dollárt kedden 146,125 jenre értékelték, ami közel van a múlt csütörtökön elért 146,565 jenes kilenchavi csúcshoz. Amikor a dollár tavaly átlépte a 145 jenes határt, az olyan spekulációkat váltott ki, hogy Tokió esetleg beavatkozik a valutája megerősítése érdekében.

Takeuchi kifejtette, hogy általában nincs egy konkrét pont, amikor a hatóságok úgy döntenek, hogy közbelépnek. Megjegyezte azonban, hogy az olyan küszöbértékek, mint a 150, politikailag fontosak, mert az emberek számára könnyen érthetőek. Hozzátette, hogy a közhangulat döntő szerepet játszik annak meghatározásában, hogy a hatóságok mikor avatkoznak be, mivel a japán vállalkozások és háztartások élénk érdeklődést tanúsítanak a jen ingadozása iránt.

Érdekes, hogy Takeuchi szerint a tavalyi évhez képest az embereket kevésbé aggasztja a gyenge jen, mivel a háztartások egyre inkább hozzászoknak az emelkedő árakhoz. Arra is rámutatott, hogy a gyenge jen előnyei egyre nyilvánvalóbbá válnak Japán határainak újbóli megnyitásával, ami a beutazó turizmus növekedéséhez és a hazai szolgáltató szektorbeli cégek újjáélesztéséhez vezetett.

A döntés arról, hogy mikor kell beavatkozni, Japánban mindig is erősen politikai jellegű volt, és végső soron a miniszterelnök dönt. "A közvélemény elégedetlensége a gyenge jen miatt nem eszkalálódik olyan mértékben, mint tavaly" - mondta Takeuchi.

Nem hiszem, hogy a kormány hatalmas nyomás alatt áll, hogy reagáljon."

Ha azonban a jen folytatja a csökkenő tendenciát, és 150 alá esik a dollárral szemben, a hatóságok beavatkozás mellett dönthetnek. Mielőtt ezt tennék, valószínűleg szóbeli figyelmeztetéseket adnának ki, abban a reményben, hogy a piacok önkorrekciót hajtanak végre.

A jen értékének tavalyi erőteljes csökkenése megnövelte az üzemanyag és az élelmiszerek importköltségeit, ami hatással volt azokra a háztartásokra, amelyeknek a bére nem emelkedett jelentősen. Ez arra késztette Tokiót, hogy szokatlan műveletet hajtson végre a jen erősítése érdekében.

Japán a történelmében arra összpontosított, hogy megakadályozza a jen értékének olyan erőteljes emelkedését, amely árthatna exportfüggő gazdaságának. Takeuchi 2010-2012 között több, a jen eladásával járó intervencióban is részt vett. Jelenleg a Ricoh Institute of Sustainability and Business vezető kutatójaként dolgozik.

Címlapkép forrása: Andrew Holt via Getty Images