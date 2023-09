Áttörés határán a forint

A csütörtök reggeli forinteséssel, amellyel csaknem 392-ig drágult az euró, az árfolyam elkezdett tesztelni egy fontos technikai szintet, amelyet ha áttör felfelé, akkor további forintesés alakulhat ki.

Tegnapi forintpiaci elemzésünk technikai elemzési részében már felhívtuk a figyelmet arra, hogy a berajzolt csökkenő piros trendvonalra érdemes figyelni, mert ha azon átmegy felfelé az EURHUF árfolyam, akkor további tér nyílik meg a forint esése előtt, a megírt következő technikai szintekig (393 és 395 környéke, felette 401). Ma reggel ezen a vonalon már átjutott felfelé a kurzus, igaz egyelőre átmenetileg, így érdemes kiemelten figyelni. Fundamentális oldalról most a lengyel zloty tegnapi és mai folytatódó esése a forintot is nyomasztja a váratlanul nagy kamatvágás miatt, de közben a táguló lengyel-magyar kamatkülönbség akár a forint malmára is hajthatja a vizet.

A forint dollárral szembeni árfolyamában – amint arra tegnapi elemzésünkben már rámutattunk – már kinyílt felfelé a tér, ami egészen nagynak mutatkozik, hiszen a most 365 körüli USDHUF árfolyam előtt a 377-es, majd a 380-as zónáig nem igazán látszik érdemi ellenállás.

Egyelőre az euró/dollár árfolyamban sem látszik a közelben érdemi támasz szint azután, hogy letörte a berajzolt emelkedő piros trendvonalat, talán csak a 30-hoz közelítő napos RSI indikátor hívja fel a figyelmet, hogy túl gyors a dollár erősödése és jöhet benne korrekció. Ha ez bekövetkezne, az adhatna fellélegzést a forint dollárral szembeni árfolyama számára is.

