Csúnyán elgyengült a forint – Ma átviszi a 390-et is?

Érezhetően gyengült a forint az euróval szemben az utóbbi napokban, így 390 közelébe emelkedett a jegyzés szerdára. Innen fut neki a mai napnak a magyar deviza, ha folytatódik a tendencia, akkor ma tartósan 390 fölé gyengülhet a forint.

A forint kilátásai is szóba kerülnek október 17-én a Budapest Economic Forum konferencián, ahol hazai és nemzetközi szakértőkkel elemezzük a magyar gazdaság kilátásait is.

Csütörtök reggel 390,2 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos gyengülést jelentett szerda estéhez képest. Az utóbbi egy hétben 2,2 százalékot veszített a magyar deviza, mivel egyrészt itthonról is negatív hírek érkeztek a költségvetés finanszírozási igényének megemelésétől kezdve a Budapest Airport tervezett megvásárlásáig. Emellett a dollár is erősödött, ami hagyományosan rossz hír a feltörekvő piaci eszközök, különösen a magas bétájúnak tartott forint szempontjából. Ha folytatódik a tendencia, akkor ma elérheti a 390-et az euró-forint jegyzés. A forint botladozásához a tegnapi lengyel kamatcsökkentés is hozzájárult, hiszen miközben a befektetők tartást vagy minimális lazítást vártak, a varsói jegybank meglepetésre 75 bázispontot vágott. A dollárral szemben most 363,5 körül jár a magyar deviza, míg az angol font 454,3 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty nagyjából 2 százalékkal gyengült szerdán a már említett kamatvágást követően, innen ma reggel további 0,2 százalékos gyengüléssel folytatja, míg a cseh korona 0,1 százalékot veszített. A feltörekvő piacon a török líra az orosz rubel is alig mozdul.

Szóba került a dollár utóbbi napokban látott erősödése, lassan az 1,07-es szintet közelíti az euróval szembeni jegyzés. Most 1,0724 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami egyelőre megegyezik a szerda estivel. A japán jen és az angol font is minimális elmozdulással kezdi egyelőre a napot.

