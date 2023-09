Jön vissza a mélyrepülésből a zloty, ami a forintnak is segít - Délután Amerikára figyelünk

Portfolio 2023. szeptember 13. 12:42

A kedd reggeli forintesés, majd visszaerősödés után szerdán délelőtt is kis forinterősödés látszott amellett, hogy fontos üzenetek jöttek Brüsszelből az Európai Bizottság elnökének évértékelő beszédéből. Aztán a lengyel zloty erőre kapott az elmúlt napok zuhanása után, és ez most a forintnak is segíthetett az erősödésben. Ma délután fél 3-kor pedig az amerikai inflációs adatra kell majd figyelnünk, ami a Fed kamatdöntési stratégiájára is lényeges hatással bírhat.