Féléves mélypontra esett a forint a nagy lendületben lévő dollárral szemben

Csaknem háromhetes mélypontra bukott tegnap a forint az euróval szemben 392 közelében, és estére is 390 felett ragadt, ma reggel pedig továbbra is 391 körül jár a kereskedés.

A forintra gyengülési nyomást fejt ki, hogy az MNB várhatóan tovább halad a kamatvágások terén ma, az egynapos betét 13%-on összeolvadhat majd az irányadó rátával és az lesz a fő kérdés innentől kezdve, hogy milyen tempóban halad majd tovább a jegybank. Ezt többek között az EU-pénzekkel kapcsolatos tárgyalások iránya is befolyásolja, de ebben a tegnapi országgyűlési évadnyitón mondott kormányfői beszéd sem volt túl egyértelmű. Orbán Viktor egyrészt azt mondta: meggyőződése, hogy év végéig befolyhat az a 3 milliárd eurónyi EU-pénz, ami az idei költségvetési hiány lefaragásában is fontos, de közben azt is mondta, hogy a kormány nem támogatja a 7 éves uniós költségvetés időközi felülvizsgálatát és az ukrajnai támogatási programot, noha a két téma összekapcsolódik egymással.

A fentiek mellett külső okként az is nyomasztja a forintot, hogy a Fed múlt heti kamatdöntése után a dollár továbbra is lendületben van, hiszen azt üzente, hogy lehet még egy kamatemelés és a jövő évi kamatpálya is jóval magasabb lehet, mint amit előtte sugallt a jegybank. Közben tegnap az EKB elnöke azt vázolta, hogy az eurózónában befejeződhettek a kamatemelések és jövő nyár körül az első vágás is bekövetkezhet, így ez is tovább erősítette a dollárt az euróval szemben, féléves mélypont alakult ki mostanra 1,058 körül. Erre tett rá még egy lapáttal az, hogy a Moody’s tegnap este figyelmeztetést küldött az amerikai politikai vezetőknek, miszerint negatív hitelminősítői eseményt jelentene az, ha nem sikerülne szombatig összehozni az új 2023-2024-es szövetségi költségvetést, vagy legalább egy átmeneti kiadási felhatalmazást, így tehát az esetleges leminősítési aggodalmak is tovább lökhették felfelé a 10 éves amerikai kötvényhozamot, amely ma reggel már 4,55% körül mozog, 16 éves csúcson. Ez a magyar államkötvényhozamokra is felfelé toló hatást fejthet ki, főleg annak tükrében, hogy a magyar 10 éves hozam újra 7% körülre süllyedt a kamatcsökkentési várakozások mellett. Amint tegnap este felhívtuk rá a figyelmet: közben elesett egy kulcsszint az euró/dollárban 1,0620 körül, és ma reggel már 1,0580 körül jár az árfolyam és a dollár ereje rendszerint eleve nem szokott jót tenni a feltörekvő piaci devizák között a forintnak.

A fentiek miatt tehát a forintra leértékelődési nyomás nehezedik és amint az alábbi első ábrán láthatjuk: a csökkenő trendvonal felfelé áttörésével most a következő fontos szint 392-nél húzódik, afelett 393-nál a 38,2%-os Fibonacci korrekciós szint, majd a 395-ös, illetve a 400-as zónára kell figyelni, ha tovább esne a forint.

A dollár ereje és a forint gyengélkedése miatt vele szemben 370-ig ugrott tegnap este az árfolyam, azaz féléves mélypontra bukott a forint és ma reggel is 369 felett jár a kereskedés. Itt a 377,5-ös, majd a 380-as szintekre kell figyelni.

Címlapkép forrása: Shutterstock