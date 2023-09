Csúnyán megütötték a forintot – Magához tud térni?

Az elmúlt napokban csúnya gyengülést láttunk a forint árfolyamában, így lassan megint a 400-as lélektani szint elérése fenyeget az euróval szemben. Most érdemes kiemelten figyelni a dollárra, hiszen az amerikai deviza az 1,05-ös szinttel kacérkodik, ha ezt tartósan át tudja törni, akkor az további forintgyengülést is hozhat.

Csütörtök reggel 393,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre 0,2 százalékos forintgyengülést jelent a szerda esti árfolyamhoz képest. Tegnap 394 felett is járt este a jegyzés, miközben a nap első felében még inkább erősödött a magyar fizetőeszköz. A forint vesszőfutása már napok óta tart, az utóbbi egy hétben majdnem másfél százalékkal értékelődött le az euróval szemben. A kilátásokat illetően sem lehetünk optimisták, sok múlik majd a dollár árfolyamán, hiszen az amerikai deviza erősödése hagyományosan rossz hír a forint számára. Ha az amerikai fizetőeszköz tovább kapaszkodik az euróval szemben és szignifikánsan áttöri az 1,05-ös szintet, akkor az további lökést adhat a forintnak a lejtőn. Ezzel ellentétesen az segíthetne a magyar devizának, ha megfordulna a tendencia a dollár piacán, vagy legalább stabilizálódna a jegyzés. A dollár-forint most 374,3 körül jár, míg az angol font 454,2-nál áll ma reggel.

A főbb versenytársak közül a lengyel zloty 0,25 százalékos erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra majdnem egy százalékos gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az orosz rubel egyelőre minimális erősödést mutat.

Többször szóba került a dollár árfolyama, az utóbbi egy hétben másfél százalékkal, egy hónap alatt pedig 3 százalékkal erősödött az amerikai deviza az euróval szemben. Tegnap késő este már az 1,05-ös szint alá is benézett a jegyzés, most is épp ott ingadozik. Ha tartósan letörik ez a kulcsszint, akkor az a feltörekvő piaci devizák szempontjából egyértelműen negatív lehet. A japán jen ma reggel 0,15 százalékos erősödésben van, míg az angol font egyelőre stagnál a dollárral szemben.

Címlapkép forrása: Shutterstock