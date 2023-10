Erősödött a forint szerdán

Még tovább erősödött a forint délután, már a 388-at is átvitte. Egy euró most 387 forint 90 fillérbe kerül, ez már fél százalékos erősödést jelent napon belül. A fordulat a piacon mindenütt látszik: az euró-dollár jegyzésben is van fordulat, illetve mérséklődtek az amerikai hozamok is.

