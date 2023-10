Mit művel ma a forint?

Budapest Economic Forum 2023 A forint kilátásairól is beszélgetünk majd október 17-én a Portfolio őszi gazdasági csúcskonferenciáján.

Csütörtök reggel 386,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Az uniós forrásokról érkező biztató hírek mellett a nemzetközi hangulat is segít a forintnak, ugyanis a jelek szerint kifulladhat a dollár erősödése, illetve az amerikai hozamemelkedési tendencia is elérhette a csúcsát. A következő napokban azért még könnyen változhat megint a hangulat, korai lenne fellélegezni. A befektetők várhatóan a következő időszakban is a fenti piaci hírekre figyelnek majd elsősorban, vagyis az lesz a komoly kérdés, meddig tart az amerikai hozamok esése és a dollár fordulata. Az amerikai devizával szemben most 367,9 körül járunk, míg az angol font 446,7 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint legközelebbi versenytársai is kismértékű erősödéssel kezdték a napot, a lengyel zloty és a cseh korona is hasonlóan teljesít reggel. A feltörekvő piacon a török líra alig mozdul, az orosz rubel pedig 0,3 százalékos erősödésben van a dollár ellenében.

Említettük már a dollár megtorpanását, de korai lenne temetni az amerikai devizát, hiszen csak 1,05 környékére korrigált vissza. Egyelőre ma reggel sem mozdult onnan érdemben, a befektetők újabb hírekre várnak. A japán jen 0,2 százalékos erősödéssel, az angol font pedig szintén minimális javulással kezdett a dollárral szemben.

Címlapkép forrása: Shutterstock