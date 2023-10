Visszagyengült nap végére a forint

Szerda reggel 387,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Elsősorban a nemzetközi hangulat javulása segít most a forinton is, emellett az is pozitív hír, hogy nagyot esett a magyar infláció. De ami fontosabb, hogy a dollár erősödése megtorpant, sőt, az amerikai deviza visszakorrigált 1,06-ig, miközben az amerikai kötvényhozamok megállíthatatlannak tűnő emelkedése is megfordult. Persze a 4,65 százalék körüli tízéves hozamszint még mindig nagyon magas, de most nem fenyeget az 5 százalékos lélektani határ elérése, mint a múlt héten. Csütörtökön majd jön egy amerikai inflációs adat, amire kiemelten figyelnek a befektetők, újra jelentős hatással lehet majd a globális hangulatra és kockázatvállalásra. A dollárral szemben most 365,3 körül járunk, míg az angol font 448,9 forintba kerül.

A forint technikai szempontból is kulcsszintnél van, ha ugyanis ma tovább tud erősödni, akkor letörheti az emelkedő trendvonalat. Ez pedig akár a további erősödés felé is megnyithatja az utat, ha marad a kedvező nemzetközi hangulat, akkor a 380-as szintet is megcélozhatja a forint.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is alig mozdult a dollárral szemben egyelőre.

Említettük már a dollár erősödésének megtorpanását, az amerikai deviza mostanra 1,06 fölé korrigált vissza, pedig nemrég még 1,05 alatt is járt a jegyzés. A holnapi amerikai inflációs adaton sok múlhat, eldöntheti a következő napok irányát. A japán jen ma reggel 0,1 százalékkal gyengült, az angol font pedig minimális erősödéssel kezdte a napot.

