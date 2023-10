Gyengült a forint a váratlanul nagy MNB-vágásra, betettek az eurónak a recessziós jelek

Kedd reggel 381,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelentett hétfő estéhez képest. A devizapiacon ugyanis tegnap is volt kereskedés a magyar nemzeti ünnep ellenére is, de nem mozdult érdemben a forint árfolyama. A mai napot, sőt akár az egész hetet meghatározhatja az MNB mai kamatdöntése. A nagy kérdés, hogyan folytatja a jegybank az alapkamat és az irányadó ráta szeptemberi összeolvasztása után, a Portfolio által megkérdezett elemzők átlagosan 50 bázispontos kamatcsökkentésre számítanak, de van olyan szakértő is, aki szerint nem változik majd az alapkamat, gyakorlatilag a tartás és a 100 bázispontos vágás között minden forgatókönyv elképzelhető. Egy tartás vagy 25 bázispontos vágás vélhetően támogatná a forint árfolyamát, viszont egy 75 vagy 100 bázispontos kamatcsökkentés is meglepné a piacot és újra a gyengülés felé mozdíthatná a forint árfolyamát. A héten csütörtökön az amerikai előzetes GDP-adatra és a pénteki PCE inflációs statisztikára lehet még érdemes figyelni kiemelten, melyek a nemzetközi hangulaton keresztül lehetnek hatással a forintra. A dollárral szemben most 357,1 körül járunk, míg az angol font 438,4 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdi a napot az euróval szemben, miközben a feltörekvő piacon a török líra alig mozdult, az orosz rubel viszont 1,2 százalékos erősödésben van a dollárral szemben.

Az amerikai deviza minimális gyengüléssel kezdte a napot, így folytatódik a múlt héten látott tendencia. Most 1,0683 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami 0,1 százalékkal magasabb a hétfő estinél, egy hét alatt viszont már egy százalékkal került feljebb. A japán jen minimális elmozdulással, míg az angol font 0,2 százalékos erősödéssel kezdett az amerikai devizával szemben.

