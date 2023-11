Megtorpant a forint erősödése – Innen jön a fordulat?

Nem tud tovább kapaszkodni a forint az utóbbi időszak erősödése után, vagyis lehet, hogy eljött a korrekció ideje. Egyelőre korai lenne arról beszélni, hogy érezhetően gyengülésbe fordult a magyar deviza, hiszen könnyen újra lendületet vehet, a délutáni amerikai inflációs adatra lesz érdemes figyelni a nemzetközi hangulat szempontjából.

Kedd reggel 377,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. A forint az elmúlt napokban komoly erősödést produkált, a kedvező nemzetközi hangulat mellett az uniós forrásokkal kapcsolatos biztató hírek is segítettek. Magyar szempontból a ma reggeli GDP-adat után az MNB jövő heti kamatdöntő ülése lehet meghatározó, míg a nemzetközi hangulat alakulását a délután érkező amerikai inflációs adat befolyásolhatja érdemben. Az előzetes várakozások szerint az áremelkedési ütem 3,3 százalékra lassulhatott a tengerentúlon a szeptemberi 3,7 százalékról, míg a maginfláció változatlanul 4,1 százalék lehetett októberben. Ha ettől jelentősen eltérő adat jelenik meg magyar idő szerint fél háromkor, akkor az a dollár árfolyamában kilengéseket okozhat, ami közvetve a forintra is hatással lehet. A dollárral szemben most 352,5 körül járunk, míg az angol font 433,5 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben, de nincs egyértelmű irány, inkább csak jelzésértékű a javulás. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is minimális gyengülést mutat a dollár ellenében.

Az euró újra 1,07 fölé erősödött az amerikai devizával szemben, egyelőre 0,1 százalékos emelkedésben van a jegyzés tegnaphoz képest. Azonban a nap második felében jöhetnek majd komolyabb izgalmak a piacon, ahogy már említettük. A japán jen egyelőre stagnál, az angol font pedig 0,2 százalékkal erősödik az amerikai devizával szemben.

