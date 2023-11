Kritikus szinten billeg a forint az MNB kamatdöntése előtt

Portfolio 2023. november 21. 08:50

Három hónapos csúcsra erősödött az euró a dollárral szemben 1,10 közelében ma reggelre, és ez a forint euróval szembeni árfolyamában is érződik: kicsit gyengült a forint, tegnap a 380-as szint felett is járt az árfolyam, és ma reggel is egy kritikusan fontos technikai szinten billeg. A ma délutáni MNB kamatdöntés elvileg nem hoz izgalmakat a piacon, hiszen a jegybank már előre jelezte a kamatvágási tervét, de ezzel együtt érdemes lesz figyelni, akárcsak Christine Lagarde EKB-elnök kora esti beszédének üzenetére.