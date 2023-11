Gyengül a forint: 380 felett jár az euró

Csütörtök reggel 378,3 körül járt a magyar deviza az euróval szemben, ez egyelőre megegyezik a szerda esti árfolyammalAz utóbbi hetekben a magyar deviza képtelen kimozdulni a 380 körüli szintről, egyelőre ahhoz nincs elég ereje, hogy komolyabban letörje ezt a szintet, a gyengülést pedig semmi nem indokolja. Elsősorban az uniós forrásokkal kapcsolatban érkező biztató hírek és a nemzetközi hangulat javulása vannak pozitív hatással a forintra, a brüsszeli tárgyalások esetleges kedvező eredményei hozhatnak akár további áttörést a forint számára, ha tényleg megszületik a megállapodás. A dollárral szemben most 345-nél járunk, míg az angol font 437,9 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty egyelőre minimális, 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben, míg a cseh korona egyelőre stagnál. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is alig mozdult a dollár ellenében.

Az utóbbi napokban a dollár gyengülése is segítette a forintot, az amerikai deviza 1,10 fölé is benézett az euróval szemben. Egyelőre azonban a tartós áttörés nem sikerült, most 1,0955 körül jár az árfolyam, ami 0,1 százalékos dollárerősödést jelent tegnap estéhez képest. A japán jen minimális erősödésben, az angol font viszont enyhe visszaesésben van a dollárral szemben.

