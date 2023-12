Fontos szint felé tart a forint

Hétfő reggel 380,5 körül kezdi a hetet a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális, 0,1 százalékos erősödést jelent a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A magyar deviza a hétvége előtt érezhetően erősödött miután újabb pozitív hírek jöttek az uniós forrásokkal kapcsolatban. Késő este az S&P hitelminősítői döntése sem hozott változást, a cég változatlanul hagyta a magyar BBB mínusz besorolást és a stabil kilátást. Így már csak a most pénteki Fitch-felülvizsgálat miatt kell aggódnunk idén, ott a negatív kilátás mellett elképzelhető egy leminősítés, de reménykedhetünk abban, hogy változatlan szinten marad a besorolásunk. A következő napokban a fejlett jegybankok kamatdöntései mozgathatják még a hangulatot, jövő kedden pedig az MNB Monetáris Tanácsa tartja idei utolsó kamatdöntő ülését, elsősorban ezek hozhatnak még kilengéseket a forint piacán. De a magyar deviza szempontjából kulcsfontosságú lehet a hét második felében az uniós csúcs is, melyen akár a középpontba is kerülhet a magyar kormányfő. A dollárral szemben most 353,7-nél járunk, míg az angol font 443,7 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty stagnálással, a cseh korona pedig minimális, 0,1 százalékos gyengüléssel indítja a hetet az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is alig mozdult reggel a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyam szempontjából a már említett kamatdöntések, elsősorban a Fed lépése lehet fontos a héten, most 1,076 körül jár a jegyzés, ami egyelőre minimális elmozdulás péntek estéhez képest. A japán jen 0,7 százalékos gyengüléssel kezdett hétfő reggel, az angol font pedig minimális gyengülésben van a dollárral szemben.

