Tovább gyengült a forint - 383 felett az árfolyam

November végén már 377 alatt is álltak a jegyzések, azóta viszont kisebb megszakításokkal de inkább gyengül a forint az euróval szemben. A gyengülés ma is folytatódott, és az árfolyam délután a 383-as szintet is áttörte.

A forint gyengülése most kevésbé magyarázható általános tőkepiaci hangulatromlással, hiszen a vezető nyugat-európai és amerikai részvénypiacokon is, ha mérsékelten is, de felfelé kúsznak az árfolyamok.

Azt sem mondhatjuk, hogy az EURUSD keresztben történt változások miatt gyengül a forint, hiszen a gyengülés minden vezető devizával szemben markáns, miközben az euróval szemben 2,5, a dollárral szemben 2,6 egységet gyengült ma a magyar fizetőeszköz.