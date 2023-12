Nagy ütéseket kap a forint, több hónapja nem látott mélypont felé tart az árfolyam

A forint a dollárhoz és az euróhoz képest is felszúrt. A közös európai devizával szemben így már 384-nél jár a váltás, ami másfél hónapos mélypontot jelent.

Nem a dollár erősödés indíthatta el a gyengülés felé a forintot, miután a zöldhasú az euróhoz képest 0,2 százalék felett gyengült még mindig, bár a reggeli most elkezdett visszazárkózni. Így most 1,0914 körül mozog a váltás. Az elmúlt időszak trendjei szerint, ha a dollár gyengül, a forint erősödni szokott, most viszont ellentétes a pálya.