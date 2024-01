Tovább botladozik a forint, közel a 380-as euró

Kedd reggel 377,57 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Ugyanakkor még ezzel is jól néz ki a grafikon, hiszen az év elején érezhetően erősödött a forint, utoljára november végén volt ennél alacsonyabban az euró jegyzése.

Az ennél is komolyabb áttöréshez a 375,6-os szintet kellene átvinnie a forintnak, akkor fél éve nem látott csúcson lenne a hazai fizetőeszköz.

Az a következő napokban dőlhet el, hogy ezt tudja-e tesztelni, amennyiben további kedvező hírek érkeznének elsősorban a nemzetközi színtérről, akkor kaphatna még egy lökést a forint. Most is elsősorban a globális hírek mozgatják az árfolyamot, az intézményi befektetők egyre optimistábbak a feltörekvő devizák kilátásait illetően, ebben a körben pedig továbbra is kiemelkedő a forint kamatelőnye. A dollárral szemben most 344,48-nál járunk, míg az angol font 439 forintba kerül.

A régióban a forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékos gyengüléssel, az orosz rubel viszont hasonló mértékben erősödött a dollárral szemben.

Egyelőre az euró-dollár árfolyam is a forint malmára hajtja a vizet, hiszen ugyan kismértékben erősödött az amerikai deviza az év eleje óta, de továbbra is az 1,10-es lélektani határ közelében jár a jegyzés. Most 1,0958-nál áll a keresztárfolyam, ami egyelőre megegyezik a hétfő estivel. Közben a japán jen 0,2 százalékos erősödéssel, az angol font pedig minimális gyengüléssel kezdte a napot az amerikai devizával szemben.

