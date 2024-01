Megbillent a forint

Csütörtök reggel 378,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelent szerda estéhez képest. A magyar deviza már napok óta alig tud kimozdulni a jelenlegi szint környékéről, pedig próbálkozott már mindkét irányba. Ez továbbra is elsősorban a kedvező nemzetközi hangulatnak tudható be, az euró minimálisan mozdult a dollárral szemben. A közeljövőben is elsősorban a devizapiaci hangulatra lehet érdemes figyelni, emellett fontos lehet magyar szempontból a péntek reggel érkező inflációs adat, mely a 2023-s év lezárását is jelenti majd. Komoly kétségek már nincsenek az elemzőkben, várhatóan 6 százalék körül alakult az év végén az áremelkedési ütem. A dollárral szemben most 344,57 körül járunk, míg az angol font 440 forint körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyamban egyelőre ma sem látszik jelentős elmozdulás, gyakorlatilag az év eleje óta alig tapasztalható kilengés. Talán a délután érkező amerikai inflációs adat megbolygatja majd kicsit a piacot. Most 1,098 közelében jár a jegyzés. A japán jen közben 0,25 százalékkal erősödött az amerikai devizával szemben, akárcsak az angol font.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Shutterstock