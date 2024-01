A forint még várja az ítéletet az inflációs adat után

Az euróhoz képest délutánra nem igazán találta meg az irányt a forint: a napkezdő árfolyamhoz képest minimális emelkedéssel 379,1-nél mozog a váltás.

A dollárnál egy enyhe gyengülésben van a magyar deviza, bár itt nagyobb kilengések is voltak, délután 1 óra körül még a 347-es szintet is megközelítette a forint, de most újra 346-nál van a kurzus.