Tovább birkózik a forint a 380-as szinttel

Kedd reggel 379,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,15 százalékos gyengülést jelentett tegnap estéhez képest a magyar deviza szempontjából. A forint hetek óta nem tud kimozdulni a 380 körüli szintről, kisebb ingadozásokkal egyik irányba sem tud komolyabban eltávolodni. Éppen ezért egyelőre azt is nehéz megmondani, melyik irányba és mikor törhet ki az árfolyam. Elsősorban a nemzetközi hangulat határozza most meg az irányt, de onnan sem érkezik komolyabb impulzus. Itthon továbbra is elsősorban a következő hetekben érkező friss költségvetési adatok és inflációs statisztikák lehetnek lényegesek, de az MNB két hét múlva esedékes kamatdöntő ülése is izgalmasnak ígérkezik, hiszen egyre erősödnek a nagyobb kamatvágásra vonatkozó előrejelzések. A dollárral szemben most 347,8 körül járunk, míg az angol font 440,5 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty 0,2 százalékos gyengüléssel, míg a cseh korona stagnálással kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékos gyengülésben van a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,6 százalékos erősödést mutat.

A dollár erősödéssel kezdi a napot az euróval szemben, az 1,0917 körüli jegyzés 0,3 százalékkal alacsonyabb a hétfő estinél. Az amerikai deviza tartós erősödése a forintnak is keresztbe tehetne és kimozdíthatná a jelenlegi holtpontról a gyengülés irányába. A japán jen 0,2 százalékos gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, míg az angol font fél százalékos esésben van.

