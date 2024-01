Megint lejtőre került a forint

Csütörtök reggel 380,6 körül kezdi a napot a forint az euróval szemben, ez egyelőre stagnálást jelent tegnap estéhez képest. Szerdán napközben 382 körül is járt a jegyzés miután Virág Barnabás MNB-alelnök arról beszélt, hogy a január végén esedékes ülésen reális lehet az eddigi 75 bázispontosnál nagyobb kamatcsökkentés, ugyanannyi érv szól a 100 bázispontra gyorsítás, mint az ütem tartása mellett. Ebből a piac azt olvasta ki, hogy jó eséllyel nagyobb lazításra lehet számítani a jegybanktól, ami negatív a forint szempontjából. A következő napok nagy kérdése az lehet, hogy tartós gyengülést hoz-e a várható lépés, vagy csak átmeneti ijedségről beszélhetünk. Szerdán ráadásul már a technikailag fontos szűkülő háromszögből is kishíján kitört az árfolyam felfelé, ami további forintgyengülést vetítene előre. Vagyis, ha a következő napokban tartósan áttöri a 382-383 körüli tartományt a jegyzés, akkor egyértelműen a gyengülés felé mozdulhatunk ki a hetek óta épülő szűk sávból. Továbbra is elsősorban a nemzetközi hangulatra érdemes figyelni, hiszen az MNB kamatdöntéséig még van majdnem két hetünk. A dollárral szemben most 349,2 körül járunk, míg az angol font 443,2 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdték a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel árfolyamában sem látszik nagy elmozdulás a dollár ellenében.

Tegnap még a dollár erősödéséről beszélhettünk, mely szintén negatív volt a feltörekvő piaci devizák szempontjából. Azonban most úgy tűnik, hogy ez nem volt tartós tendencia, lassan megint 1,09 közelében jár az euró-dollár jegyzés, ami 0,15 százalékos emelkedést jelent ma reggel. A japán jen 0,25 százalékos erősödésben van az amerikai devizával szemben, míg az angol font egyelőre alig mozdul.

Címlapkép forrása: Getty Images