Nagyot esett a forint, egyelőre nem is talál magára

Az utóbbi napok gyengülése után már 387 felett kezdi a kereskedést a forint az euróval szemben. Már nem az a kérdés, hogy kitört-e az árfolyam a korábbi szűkülő háromszögből, hanem az, meddig tarthat a vesszőfutás.

Csütörtök reggel 387,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre stagnálást jelent tegnap estéhez lépest. Az utóbbi napokban érezhetően lejtőre került a forint, egyértelműen kitört az árfolyam a korábbi szűkülő háromszögből. Egy hét alatt a magyar deviza 1,8 százalékkal értékelődött le az euróval szemben, összehasonlításul a lengyel zloty ugyanebben az időszakban fél százalékkal erősödött, míg a cseh korona 0,1 százalékot veszített. A forint botladozása akkor kezdődött, amikor a múlt héten felerősödtek az MNB erőteljesebb kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozások, melyekre Virág Barnabás is ráerősített. Mára gyakorlatilag borítékolhatóvá vált, hogy a Monetáris Tanács jövő kedden az eddigi 75 helyett már 100 bázispontos kamatcsökkentésről dönt majd. Ezzel pedig gyorsabban csökkenhet a forint kamatelőnye. A fentiekre erősített rá a héten az a minisztériumi javaslat, mely átalakítaná a vállalati hitelkamatok megállapításának módját, ez a piac felé megint a kiszámíthatatlanságot és az unortodoxiát erősítheti, nem véletlen, hogy néhány órával a javaslat megjelenése után a Standard & Poor’s rögtön elítélte a lehetséges lépést. A harmadik oka a forint gyengülésének az, hogy ismét fokozódik a konfliktus a magyar kormány és az Európai Bizottság között a jövő heti rendkívüli csúcstalálkozó előtt, egyre több hír jelenik meg arról, hogy felpöröghet a jogállamisági eljárás hazánkkal szemben, akár a szavazati jogunk megvonása is fenyegethet. A dollárral szemben most 356-nál járunk, míg az angol font 452,9 forintba kerül.

A régióban a versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacon a török líra 0,15 százalékos gyengüléssel, az orosz rubel pedig 0,6 százalékos erősödéssel indította a napot.

Az euró-dollár árfolyam az elmúlt napokban 1,09 körül ingadozott, ez is befolyásolta a régiós devizák, így a forint teljesítményét is. Most kicsivel 1,09 alatt jár a jegyzés, ami 0,1 százalékkal magasabb a tegnapinál. A japán jen és az angol font is alig mozdult egyelőre az amerikai devizával szemben.

Címlapkép forrása: Getty Images