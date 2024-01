Esik tovább a forint, 387 felett az euró

Portfolio 2024. január 26. 13:28

A hét utolsó kereskedési napján újra elgyengült a hazai fizetőeszköz, az euróval szembeni jegyzések a 387-es szint felett is jártak. A forintbefektetők hangulatát ezekben a napokban egyértelműen a hazai fejlemények befolyásolták, így lehet ez a jövő héten is, amikor érkezik az MNB kamatdöntése kedden, ahol akár gyorsíthat is a jegybank az eddigi tempón.