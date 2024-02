Erősödik a forint az uniós alku hírére

Az EU-csúcs körüli feszültség ellenére jól tartja magát a forint. Pedig még egy kis dollárerősödés is gyengíthetné a hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyamát a harcias uniós megszólalások mellett. Egyelőre azonban a forint nem veszít az erejéből, amit még kedd-szerdán a jegybank óvatos kamatlépésével szedett össze. A elmúlt percekben még egy kis erősödést is láthattunk, amit akár a megbeszélésre vonuló uniós politikusok kötelező optimizmust sugalló nyilatkozataira is vissza lehet vezetni.