Gyengüléssel indul a forint hete, megint itt a 385-ös euró

Hétfő reggel 384,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez majdnem 0,3 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A reggeli órákban szokatlanul nagy gyengülés oka egyelőre nem látszik egyértelműen, a dollár erősödése mellett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétvégi nyilatkozata is szerepet játszhat benne. A politikus ugyanis az eddigi tervezettnél magasabb hiánypályát vázolt fel nem csak 2024-re, hanem még 2025-re is, illetve ismét bírálta az MNB-t, amiért nem csökkentette nagyobb mértékben az alapkamatot. A kormány és a jegybank között éleződő feszültség pedig piaci szempontból biztosan nem jó hír. A héten várhatnak további izgalmak a forintra, hiszen csütörtökön a januári előzetes államháztartási beszámolóra, péntek reggel pedig a friss inflációs adatra figyelhetnek a befektetők. A dollárral szemben most 357-nél járunk, míg az angol font 450,5 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty 0,1 százalékos gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdi a hetet az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékot veszített a dollár ellenében, viszont az orosz rubel 0,4 százalékos erősödést mutat.

Említettük a dollár erősödését, ami keresztbe tehet a forintnak is, az amerikai deviza 0,2 százalékos javulással kezdett az euróval szemben, így 1,0775 körül jár a jegyzés. A japán jen minimális gyengülést mutat, míg az angol font szintén 0,2 százalékot veszített az amerikai devizával szemben.

