Gyengén kezdte a dollár a napot

Az euróval szemben már a 386,88-as szinten áll a jegyzés.

Ezúttal is egy erős ellenállásnak bizonyult a 390-es szint, most is innen jött a fordulat.

Az USD/HUF kurzusa már a 356,7-es szinten áll csütörtök reggel.

A zöldhasúval szemben is található egy fontos technikai szint 360-nál, ami a közelmúltban még támaszként szolgált, most azonban ennek letörésével újabb tér nyílt meg az erősödés előtt.

Szintén a forint malmára hajtja a fizet a dollár gyengülése is. Az amerikai fizetőeszköz gyengülése folytatódik az euróval szemben.

Címlapkép forrása: Getty Images