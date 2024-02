Döntött a jegybank - Kitörésre készül a forint

Némi meglepetésre az eddigi 75 helyett 100 bázispontos kamatemelést hajtott végre az MNB Monetáris Tanács kedd délután. Ezt követően pedig hamar áttörte a 390-es szintet az euróval szemben a magyar deviza. A technikai képet figyelembe véve elmondható, hogy már napok óta érett egy nagyobb elmozdulás, a kamatdöntés hatására pedig most ez meg is történt. Érdemes lehet azonban figyelemmel követni a kamatdöntést követő háttérbeszélgetést is, ahol Virág Barnabás, az MNB alelnöke fontos részleteket árul el a mai döntés okairól és a kilátásokról.