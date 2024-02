Elemzők: újra jön a 400 forintos euró, és nem áll meg itt a gyengülés

Az Egyensúly Intézet szerint az infláció vártnál gyorsabb csökkenése lehetővé teszi a jegybank számára, hogy gyorsítson a kamatcsökkentések ütemén. Ennek következménye azonban az, hogy a forint leértékelődése folytatódik, de az esés visszafogottabb lehet, mint korábban volt.

Az Egyensúly Intézet előrejelzése szerint az euró árfolyama 2024-ben a 393-401, majd 2025-ben a 403-418 forintos sávban fog mozogni. Szerintük eddig az támogatta a forintot, hogy a monetáris politika mind az elmúlt évekhez képest, mind régiós összevetésben kiemelkedően szigorú volt. Ám az infláció vártnál gyorsabb csökkenése lehetővé teszi a jegybank számára, hogy gyorsítson a kamatcsökkentési ciklus ütemén. A forint leértékelődése így folytatódik, de az elmúlt években látott dinamikához képest visszafogottabb marad.

Az idei év januárjában az előretekintő reálkamat 6 százalék volt, magasabb, mint az elmúlt 10 évben bármikor. Régiónk hasonló gazdasági adottságú, saját valutával rendelkező gazdaságaiban a magasabb infláció és az alacsonyabb kamatláb mindenhol a magyarnál több százalékponttal alacsonyabb reálkamatot eredményez.

Az Egyensúly Intézet a kamatcsökkentési ciklus eddigi ütemének gyorsulására számít: a jegybanki alapkamat az év végéig 7 százalékra, majd 2025 végére 5 százalékra csökkenhet. Az Egyensúly Intézet arra számít, hogy a forint a kamatkülönbözet fokozatos megszűnésével, illetve az EU-források körüli bizonytalanságok miatt (a nemzetközi befektetők által igényelt magasabb kockázati prémiummal összhangban) gyengülő pályán marad.

Könnyen lehet, hogy a jegybank már most gyorsít. Megosztottak a Portfolio által megkérdezett elemzők abban, hogy a Magyar Nemzeti Bank a kedden esedékes kamatdöntő ülésén gyorsítani fog-e a kamatvágás tempóján. Azt tudjuk, hogy a 75 és a 100 bázispontos csökkentés lehetősége is ott lesz a Monetáris Tanács asztalán, és a legutóbbi ülés jegyzőkönyve alapján borítékolható a megosztottság a testületben is. Az eseményről élőben tudósítunk.

