Euró-forint árfolyam: ez a vonal most a legfontosabb

Portfolio 2024. március 14. 09:19

A keddi gyengülést követően szerdán erőt mutatott a forint, a jegyzés pedig csütörtök reggel már a 396-os szinten billeg. Amellett, hogy technikai alapon is érett már egy korrekció az elmúlt napok jelentős gyengülése után a forint piacán, az erősödést az is segíti, hogy egyre erősebbek azok a várakozások, melyek szerint az MNB-nek lassítania kell a kamatvágási tempón, így a piaci szereplők már ezt is árazzák.