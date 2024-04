Ítéletet mondanak Magyarországról - Hogyan hat ez a forintra?

Az amerikai GDP adatok csütörtökön a forint piacán is nagyobb elmozdulásokat hoztak, a kezdeti gyengülést követően azonban gyorsan magára talált a hazai fizetőeszköz: az euróval szemben egy, a dollárral szemben pedig kéthetes csúcsra erősödött a magyar deviza. A pénteki nap is hozhat azonban nagyobb kilengéseket, ugyanis délután Amerikából fontos inflációs adat érkezik, emellett pedig este az S&P Global Ratings ismerteti új adósbesorolását Magyarországról.Devizapiaci témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Regisztráció és jelentkezés itt.