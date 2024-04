Erősödik a forint

Az euróval szemben stagnál, a dollárral szemben azonban erősödik tovább a forint hétfő reggel. A keddi magyar GDP adat mellett főként az amerikai eseményekre lesz érdemes figyelni a devizapiacon, ugyanis a szerdai kamatdöntés mellett csütörtökön és pénteken is fontos foglalkoztatottsági adatok érkeznek, melyek várhatóan ezúttal is nagyobb elmozdulásokat hoznak majd.Devizapiaci témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Regisztráció és jelentkezés itt.